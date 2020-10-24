Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

ŞEHİR MERKEZİNDE HİZMET TAHSİSLİ LOJMAN OLUR MU? Şehir merkezinde yer alan bir lojmanın hizmet tahsisli konut olarak belirlenmesinin yer yönüyle, bu konutların okul idarecilerine tahsisinin ise kişi yönüyle ilgili mevzuatı bakımından bir uyumsuzluk oluşturduğu anlaşılmaktadır.