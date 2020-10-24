1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi
 24 Ekim 2020 08:50
+Aa- Yazdır
Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan söz konusu ihale 20 Kasım'a ötelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeliyle yaptırılmasının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de kapsayan ihale, 20 Kasım saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
24 Ekim 2020 11:17		 5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi
24 Ekim 2020 08:15
Kuyumcular Torba Yasa'ya 'Altın Muhasebesi'nin de eklenmesini istiyor
23 Ekim 2020 11:57		 Salgın, elektrik ve doğal gaz tüketimini artıracak
23 Ekim 2020 11:07
Hamsinin fiyatı cep yakıyor...
23 Ekim 2020 10:35		 Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor
22 Ekim 2020 19:56
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
22 Ekim 2020 19:53		 TAV, 9 ayda 21 milyon yolcuya hizmet verdi
22 Ekim 2020 19:15
Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı
22 Ekim 2020 11:15		 Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararını bekliyor
22 Ekim 2020 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı11:40 - 'e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun11:27 - MSB: 15 Temmuz'dan sonra 103 bin askeri personel temin edildi11:24 - Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı11:22 - İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten11:17 - İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
11:15 - Afyonkarahisar'da 19 bina karantinaya alındı11:13 - Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler11:10 - FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş11:05 - 'Temizlik yap' emrini reddettiği için 20 gündür karakola alınmıyor11:00 - İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi10:56 - Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
10:50 - Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi10:49 - Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı10:38 - Balık tezgahında renkli ışık hilesi!10:23 - İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi10:08 - Kadın yolcuyu tehdit eden sürücü sivil polislere yakalandı
10:05 - Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
Yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Pandemi toplantısında davet polemiği
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müdür 1
hangi kasada daha çabuk sıra geleceğini tahmin edebilmek 2
okumadığı kitabı okumuş gibi yapan kimse 1
Babam bana Ferrari alacak 1
Bu bir elbise 1
sadakatsiz 2
sevgi 1
Çinlilerin yediği,içtiği garipsediğimiz şeyler 3
tahtakale 1
23.10.2020 abd büyükelçiliği'nin terör saldırısı uyarısı 1
SON İLANLAR
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam