'İhaleye fesat karıştırma' operasyonunda 34 kişi serbest
|24 Ekim 2020 08:45
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, bir kişi doğrudan serbest kaldı.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen 20 kişi adli kontrol, 13 kişi ise tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sorguları tamamlanan 33 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Süreç
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen birtakım usulsüzlüklere ilişkin "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'i hakkında gözaltı, 21'inin ise ifadelerine başvurulması kararı verilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanmıştı.
Ayrıca, 21 kişi ise delil durumu itibariyle ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.
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