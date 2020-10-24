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Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor

Toplam 500 milyar liraya ulaşan yeniden yapılandırma düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
 24 Ekim 2020 10:05
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31 Ağustos milat olacak: 500 milyar liralık yeniden yapılandırma

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre;Düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

Verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak. Sigara cezaları ise yapılandırmanın dışında olacak.

GECİKME ZAMMININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Yapılandırma hakkı için yıl sonuna kadar müracaat edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak.

Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek ve 36 aya kadar taksitlendirilebilecek. İlk taksit ödemeleri 2021 Ocak ayında başlayacak. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da komisyona bilgi verirken, kendi alanlarında 289 milyar liralık bir alacağın yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Dilbay, "Burada da 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar TL" dedi.

KYK borçlarını da kapsayan düzenleme Komisyonda kabul edildi
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