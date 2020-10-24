Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Olay, gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre apartman dairesinde yaşayan çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası M.Ü., eşi S.Ü.'yü defalarca bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda S.Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, S.Ü.'nün cansız bedeni ambulansa bindirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.