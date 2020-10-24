Pandemi toplantısında davet polemiği
|24 Ekim 2020 09:22
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Milliyet'ten Gülden Çolak'ın haberine göre: Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerin de katıldığı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Toplantıyla ilgili kendisine herhangi bir davetin gelmediğini söyleyen İmamoğlu, "Dün yapılan şeyi büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum" dedi. İmamoğlu ayrıca Sağlık Bakanlığı ile İBB arasında imzalanan protokol kapsamında 8 milyon İstanbulkart sahibinin bilgilerinin paylaşıldığını söyledi.
İstanbul'da ani bir olay olduğunda ulaşılması gereken ilk kişinin kendisinin olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Neymiş efendim; ani gelişti. Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız? Aciliyet karşısında, hangi durumda olursak olalım, koşar gideriz. 'Ne yapabiliriz' diye bakarız. Bunu nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. İstanbul'da, pandemi için bu kadar önemli bir aşamada önemli kararların ve verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi. Sağlık Bakanı Koca ise korona virüsle mücadele kapsamında dün yaptığı Bursa ziyaretinde hafta sonundan itibaren 5 gün İstanbul'da olacağını belirterek, "İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Emniyet Müdürüyle görüşmeler yapmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMeDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
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