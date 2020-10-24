2020'nin en çok satan kitaplarını, psikoloji kitapları oluşturdu

2020 yılının başında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte meydana gelen yaşam zorlukları bir takım ruhsal sorunlara neden olurken psikoloji kitaplarına olan ilgiyi de artırdı. Bu yaşam zorluklarının başında ise ekonomik belirsizlikler, hastalığa yakalanma korkusu ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte uzun süre evde kalmanın getirdiği psikolojik buhranlar yer alıyor.

Klinik psikolog Mustafa Gödeş; pandemi sürecinde ortaya çıkan ruhsal problemlerle birlikte ruh sağlığı çalışanlarına olan başvuruların önemli ölçüde arttığını belirterek, bu süreçte insanların daha çok iç dünyalarına yöneldiklerini, kendilerini anlama çabası içerisine girdiklerini, dolayısıyla psikoloji ile ilgili okumaların arttığını söyledi.

Gödeş; "Kitap sitelerinin çok satanlar kısmına girerek bunu rahatça görebilirsiniz. Bu dönemde benimde; psikoloğa başvuranların hayat hikayelerini ve seans odasında konuşulanları anlatan "Ruhun İnşası" adlı bir kitabım yayımlandı. Bu kitabımı yayınlarken çok satması gibi bir amacım yoktu. Çünkü tanınmış bir yazar değilim. Ancak iki ay gibi bir sürede 3. baskısını yaptı. Bu durum en başta yayıncımı şaşırttı. Daha sonra fark ettik ki bu pandeminin bir etkisiydi."

"Halbuki pandemiden önce kitabımı yayınlatmak için iyi bir yayınevi bulma konusunda epey zorlandım. Çünkü Türkiye' de ünlü bir yazar değilseniz kitap yayınlatmak zor bir iştir. Bazı yayınevleri kitabımı beğendiklerini ancak sosyal medyada takipçim olmadığı için satış yapmayacağını söylediler. Hatta bir yayınevi açıkça kitap basmak için öncelikli politikalarının kitabın içeriğinden çok yazarın sosyal medyadaki takipçi sayısı olduğunu söyledi. Pandemi sonrasında ise daha önce başvurumu kabul etmeyen ünlü bir yayınevinden aynı konuda bir kitap daha yazarsam yayınlayacaklarına dair teklif aldım."

Yayıncılar ise psikoloji kitaplarına olan ilginin artmasında pandeminin önemli bir etkisinin olduğunu kabul ediyorlar. Ancak söylediklerine göre tek etken bu değil. Özellikle son aylarda psikoterapi hikayelerini anlatan dizilerin popüler olması bir başka neden. Psikologlar tarafından yazılmış ve gerçek hikayelerin anlatıldığı kitaplara yönelik yoğun bir talebin olmasının bir diğer nedeninin de bu dizilerin olduğu söyleniyor. Bu doğrultuda psikoloji kitaplarına olan ilginin bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

2020'nin çok satan kitaplarını görmek için tıklayınız.