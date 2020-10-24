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İstismarla suçlanan babaya velayet yolu

Ankara Mamak'ta 8 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evini terk ederek boşanma davası açan eşi Döndü Şengül'ü (41) geçen yıl tabancayla öldüren Şükrü Şengül (39),"eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmış, kızı E.Ş.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ise indirimsiz olarak üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
 24 Ekim 2020 09:15
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İstismarla suçlanan babaya velayet yolu

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Sanık Şengül hakkındaki istismar dosyasına ilişkin İstinaf Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görüldü. Davadan, sanık Şengül ile ilgili verilen hapis cezası bozularak beraat kararı çıktı. Merhum Döndü Şengül'ün avukatı Müjde Tozbey Erden beraat kararı karşısında şaşkın olduklarını dile getirerek itiraz ettiklerini söyledi.

6-7 yılda çıkabilir

Beraat kararının ardından ortaya vahim bir tablo çıkacağını dile getiren Erden, "Öncelikle babanın beraati nedeniyle küçük kız üzerinde velayet hakkı olacak. Ayrıca katil, Döndü'yü kendisine iftira attığı için öldürdüğünü iddia ederek haksız tahrik hükümlerinden yararlanacaktır. Bu durum da 6-7 yıl yatarak cezaevinden çıkabilecektir" yorumunu yaptı.

'Biz tekrar öldük!'

Beraat kararının verildiği gün sabaha kadar uyuyamadığını dile getiren Döndü Şengül'ün ablası Hamide Evren de, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuk yalan söylemiyor. Nasıl böyle bir karar çıktı? Biz tekrar öldük bu kararla, çok üzgünüz" dedi.
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