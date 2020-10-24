Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira
|24 Ekim 2020 09:24
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yaptığı işi riskli olarak değerlendirip, herkesin bu işi yapmayacağını ifade ediyor.
Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.
Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.
Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.
İŞİ AĞABEYİNDEN ÖĞRENDİ
Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla. Kestanenin dikenleri gözümüze batabiliyor. Geçen yıl yüzümün göz kısmıma yakın bir yerine kestane düştü, dikenleri battı. 6 adet dikeni zor çıkardık. Allah bizi korudu. Yaprak üstüne kesinlikle basmayacaksın bastığın an kayar. Her yıl neredeyse ağaçtan düşerek kolunu, bacağını kırıp, sakatlanan ve hatta ölenler oluyor. 15 ile 20 metre kadar yüksekliğe çıkıyoruz. Günlük 400 lira civarında bir yevmiye ile çalışıyoruz. Yapabilene göre çok iyi bir iş. Yükseklik korkusu olan kişiler asla bu işi yapamaz" dedi.
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