1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira

Aydın'da geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi bu işi herkesin yapamadığını ifade etti. Günlük 400 lira kazanılan işin oldukça riskli olduğunu da söylendi.
 24 Ekim 2020 09:24
+Aa- Yazdır
Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yaptığı işi riskli olarak değerlendirip, herkesin bu işi yapmayacağını ifade ediyor.

Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.

Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.

Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.

İŞİ AĞABEYİNDEN ÖĞRENDİ

Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla. Kestanenin dikenleri gözümüze batabiliyor. Geçen yıl yüzümün göz kısmıma yakın bir yerine kestane düştü, dikenleri battı. 6 adet dikeni zor çıkardık. Allah bizi korudu. Yaprak üstüne kesinlikle basmayacaksın bastığın an kayar. Her yıl neredeyse ağaçtan düşerek kolunu, bacağını kırıp, sakatlanan ve hatta ölenler oluyor. 15 ile 20 metre kadar yüksekliğe çıkıyoruz. Günlük 400 lira civarında bir yevmiye ile çalışıyoruz. Yapabilene göre çok iyi bir iş. Yükseklik korkusu olan kişiler asla bu işi yapamaz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi
24 Ekim 2020 10:50		 Meteorolojiden Marmara için sis ve pus uyarısı
24 Ekim 2020 09:58
Sağlık çalışanı mobbing davasını kazandı
24 Ekim 2020 09:35		 Yaşlanmaya karşı savaşan Türk
24 Ekim 2020 09:29
2020'nin en çok satan kitaplarını, psikoloji kitapları oluşturdu
24 Ekim 2020 09:23		 Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye getirildi
24 Ekim 2020 09:18
Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı
24 Ekim 2020 08:34		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
24 Ekim 2020 06:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23 Ekim 2020 23:58		 Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu
23 Ekim 2020 22:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı11:40 - 'e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun11:27 - MSB: 15 Temmuz'dan sonra 103 bin askeri personel temin edildi11:24 - Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı11:22 - İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten11:17 - İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
11:15 - Afyonkarahisar'da 19 bina karantinaya alındı11:13 - Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler11:10 - FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş11:05 - 'Temizlik yap' emrini reddettiği için 20 gündür karakola alınmıyor11:00 - İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi10:56 - Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
10:50 - Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi10:49 - Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı10:38 - Balık tezgahında renkli ışık hilesi!10:23 - İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi10:08 - Kadın yolcuyu tehdit eden sürücü sivil polislere yakalandı
10:05 - Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
Yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Pandemi toplantısında davet polemiği
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
cittaslow 1
ıslıkla çalınan meşhur şarkı 1
paylaşımın altına o duyguya uygun görsel paylaşmak 2
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
nemanja nedovic 1
derse girmeyen öğretmenin ek ders alması 3
ı.murat 1
müdür 1
deniz feneri 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam