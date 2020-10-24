100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
|24 Ekim 2020 09:28
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Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının nasıl yapılacağına dair Genelge yayımladı. Yayımlanan Genelgeye göre, 100. Yıl Kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.
İşte 24 Ekim 2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 100. Yıl Kutlamaları
GENELGE
2020/13
Aziz Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Yüce Milletimiz, kudret ve iradesiyle vatan edindiği Anadolu topraklarını parçalanmaktan kurtarmıştır. Bu mücadele süresince Milletimizin en büyük güç kaynağı istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz inancı olmuştur.
Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere, Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Bu kapsamda;
1.100. Yıl Kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.
2.100. Yıl Kutlamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek her türlü faaliyet İletişim Başkanlığınca oluşturulacak bir kurul tarafından planlanacak ve yürütülecektir.
3. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak, yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek ve İletişim Başkanlığınca uygun görülen sponsorluk ve/veya hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecektir.
4. Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar İletişim Başkanlığınca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacaktır. Kurumsal kimliğe uygun olarak oluşturulacak 100. Yıl Logosu tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda kullanılacaktır.
2023 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerin Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır
şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım
ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin sağlanması
hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
23 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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