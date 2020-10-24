Sağlık çalışanı mobbing davasını kazandı
|24 Ekim 2020 09:35
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'in özel haberine göre: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı dönemde, 18 yaş altı 115 çocuğun hamileliklerine ilişkin polise ve savcılığa bildirimde bulunulmadığını ortaya çıkaran İclal Nergiz, anılan dönemde bağlı bulunduğu başhekim yardımcısına karşı da tazminat davası açtı. Dönemin sosyal hizmetlerden sorumlu başhekim yardımcısı Akif Akça'nın, hamile çocuklar ile ilgili yaptığı sorgulamalar nedeni ile kendisine mobbing uyguladığını öne süren Nergiz, 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görülü.
'YOLDA GÖRSEM TANIMAM'
Duruşmaya katılan Akif Akça yaptığı son savunmada, davanın reddine karar verilmesini istedi. Halen başka bir hastanede görev yapan Akça savunmasında özetle "Hamile çocuklarla ilgili hakkımda açılmış bir ceza davası var. Bu davanın bekletici mesele yapılması gerekir. Görev yaptığım dönemde hastanede 1500 kişi vardı. Davacıyı yolda görsem tanımam. İdari görevde de olmayan biri. Tanımadığım bir kişiye mobbing yapmam da söz konusu değil" dedi. Mahkeme, Akça'nın, Nergiz'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Hakkında açılan mobbing davasında karar çıkan Akça ile dönemin sosyal hizmet uzmanı Nazlıcan Dilber hakkında bir de ceza davası açıldı. İki sanığın, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçunu işledikleri iddia ediliyor.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Hamile çocuklar ile ilgili soruşturmaların gündeme gelmesini sağlayan İclal Nergiz'in görev yeri ise birkaç kez değiştirildi. Çocuk İzleme Merkezi'nde görev yapan Nergiz, ilk olarak tıbbi sosyal hizmetler birimine, oradan da hastane binası dışında bulunan toplum ruh sağlığı merkezinde görevlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Nergiz bir yıl önce başka bir kamu hastanesinde çalışmaya başladı. 'Hamile çocuklar' haberinin gündeme gelmesi ile birlikte dönemin Başhekim yardımcısı Akif Akça ise Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi
24 Ekim 2020 10:50
|Meteorolojiden Marmara için sis ve pus uyarısı
24 Ekim 2020 09:58
|Yaşlanmaya karşı savaşan Türk
24 Ekim 2020 09:29
|Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira
24 Ekim 2020 09:24
|2020'nin en çok satan kitaplarını, psikoloji kitapları oluşturdu
24 Ekim 2020 09:23
|Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye getirildi
24 Ekim 2020 09:18
|Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı
24 Ekim 2020 08:34
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
24 Ekim 2020 06:30
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23 Ekim 2020 23:58
|Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu
23 Ekim 2020 22:52