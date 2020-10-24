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Sağlık çalışanı mobbing davasını kazandı

Çalıştığı devlet hastanesinde, hamile çocuklar ile ilgili bildirimlerin yapılmadığını ortaya çıkaran İclal Nergiz, dönemin başhekim yardımcısı Akif Akça'ya karşı açtığı mobbing davasını kazandı. Mahkeme, Akça'nın, eski personeli Nergiz'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti
 24 Ekim 2020 09:35
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Sağlık çalışanı mobbing davasını kazandı

Hürriyet'in özel haberine göre: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı dönemde, 18 yaş altı 115 çocuğun hamileliklerine ilişkin polise ve savcılığa bildirimde bulunulmadığını ortaya çıkaran İclal Nergiz, anılan dönemde bağlı bulunduğu başhekim yardımcısına karşı da tazminat davası açtı. Dönemin sosyal hizmetlerden sorumlu başhekim yardımcısı Akif Akça'nın, hamile çocuklar ile ilgili yaptığı sorgulamalar nedeni ile kendisine mobbing uyguladığını öne süren Nergiz, 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görülü.

'YOLDA GÖRSEM TANIMAM'

Duruşmaya katılan Akif Akça yaptığı son savunmada, davanın reddine karar verilmesini istedi. Halen başka bir hastanede görev yapan Akça savunmasında özetle "Hamile çocuklarla ilgili hakkımda açılmış bir ceza davası var. Bu davanın bekletici mesele yapılması gerekir. Görev yaptığım dönemde hastanede 1500 kişi vardı. Davacıyı yolda görsem tanımam. İdari görevde de olmayan biri. Tanımadığım bir kişiye mobbing yapmam da söz konusu değil" dedi. Mahkeme, Akça'nın, Nergiz'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Hakkında açılan mobbing davasında karar çıkan Akça ile dönemin sosyal hizmet uzmanı Nazlıcan Dilber hakkında bir de ceza davası açıldı. İki sanığın, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçunu işledikleri iddia ediliyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Hamile çocuklar ile ilgili soruşturmaların gündeme gelmesini sağlayan İclal Nergiz'in görev yeri ise birkaç kez değiştirildi. Çocuk İzleme Merkezi'nde görev yapan Nergiz, ilk olarak tıbbi sosyal hizmetler birimine, oradan da hastane binası dışında bulunan toplum ruh sağlığı merkezinde görevlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Nergiz bir yıl önce başka bir kamu hastanesinde çalışmaya başladı. 'Hamile çocuklar' haberinin gündeme gelmesi ile birlikte dönemin Başhekim yardımcısı Akif Akça ise Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.
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