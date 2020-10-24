Meteorolojiden Marmara için sis ve pus uyarısı
Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde bugün yer yer sis ve pus bekleniyor
|24 Ekim 2020 09:58
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Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde bugün yer yer sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Ülkenin batı kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.
Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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