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İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü
İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
|24 Ekim 2020 10:00
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İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti.
Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.
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