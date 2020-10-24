İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi
|24 Ekim 2020 10:23
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün 513 alışveriş merkezi, 1274 cami ile mescit, 573 halı saha ve spor tesisinin denetlendiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün alışveriş merkezi, cami ile mescit, halı saha ve spor tesislerine yönelik 1480 personel ile denetim yapıldığını kaydetti.
Yerlikaya, "(Denetimlerde) 10 suç duyurusu, ️95 uyarı, ️102 idari işlem yapılarak, ️177 bin 621 lira ceza kesildi." ifadelerini kullandı.
İstanbulda 23 Ekimde "AVM,Cami, Mescit, Halı Saha ve Spor Tesisleri"ne yönelik 1480 personel ile yapılan denetimlerde;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2020
🛍️513 AVM
🕌1.274 Cami/Mescit
573 Halı Saha/Spor Tesisi denetlendi.
❗10 suç duyurusu,
❗️95 uyarı,
❗️102 idari işlem yapılarak
❗️177.621 TL ceza kesildi pic.twitter.com/yp7zvvWsIr
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