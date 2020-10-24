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İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi

Vali Yerlikaya:-"(Denetimlerde) 10 suç duyurusu, ️95 uyarı, ️102 idari işlem yapılarak, ️177 bin 621 lira ceza kesildi"
 24 Ekim 2020 10:23
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İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün 513 alışveriş merkezi, 1274 cami ile mescit, 573 halı saha ve spor tesisinin denetlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün alışveriş merkezi, cami ile mescit, halı saha ve spor tesislerine yönelik 1480 personel ile denetim yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, "(Denetimlerde) 10 suç duyurusu, ️95 uyarı, ️102 idari işlem yapılarak, ️177 bin 621 lira ceza kesildi." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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