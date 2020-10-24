'Temizlik yap' emrini reddettiği için 20 gündür karakola alınmıyor

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakola bir ay önce atanan teknisyen yardımcısı D.Y., iddiaya göre amirlerinin 'temizlik işlerini yap' talimatını reddedip görev tanımı talebinde bulundu. Bu talebini dilekçeyle de üstlerine ileten D.Y.'ye karakolda hiç bir görev verilmedi.

KARAKOL KAPISINDA MESAİ

Görev tanımı yapılmayan ve sorunlu personel ilan edilen D.Y., üstlerinin talimatıyla 20 gündür çalıştığı birime alınmıyor. Her sabah mesai saatinde karakola giden D.Y., mesai bitimine kadar karakol kapısında bekleyip evine dönüyor.

D.Y. ile çalıştığı karakolun önünde görüşen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş o görüşmeyi de kayda aldı. Yaşadıklarını Milletvekili Yokuş'a anlatan D.Y. soğuk havada dışarda beklemesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

D.Y., amirlerinin kendisi hakkında bu güne kadar 4 kez rapor tuttuğunu ve bu raporları tutmaya devam edeceklerini dile getirdiklerini söyledi.

"YETİŞTİRME YURTLARINDAN GELDİĞİMİZ İÇİN."

Yaşadıklarından sonra yeniden tayin istediğini ifade eden D.Y., görev tanımı yapılıncaya ya da tayini çıkıncaya kadar beklemeye devam edeceğini aktardı. Psikolojik olarak yıprandığını da kaydeden D.Y. şunları söyledi:

* Biz yetiştirme yurtlarından geldiğimiz ve devlet bize bu işi verdiği için 'nasıl olsa bedavadan iş sahibi oluyorsunuz, her işi yaparsınız' deniliyor.

* Hep bu şekilde muamele gördük. Devlet baktı ya bize borçluyuz. Tuvaleti de temizleriz, emniyet amirinin yemeğini, kahvaltısını da hazırlarız, çayını kahvesini de yaparız.

* Biz neyiz? Biz de ağaç kavuğundan çıkmadık. Benim 13 yaşında kız çocuğum var 20 gündür babaannesine bıraktım yanına gidemiyorum. 20 gündür uyku uyuyamıyorum. Daha ne kadar sabredebilirim bilmiyorum. Patlama noktasındayım.

* Benim gibi yetiştirme yurtlarından gelen bir çok arkadaşım var benzer muamele gören. Hakarete uğruyoruz, yapabileceğimiz hiç bir şey yok. Şikayet bile edemiyoruz çünkü öyle bir hakkımız yok bizim. Çünkü karşı taraf asla bizi dinlemiyor.

"BU KADAR VİCDANSIZ BİR TABLOYU İLK DEFA GÖRÜYORUM"

D.Y.'den yaşadıklarını dinleyen Yokuş ise şunları söyledi:

* Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakol. Burada bir devlet memuru, bir hanım efendi 20 gündür çalışma alanına alınmıyor.

* Görev tanımına uymayan görevler veriliyor. Deniliyor ki 'camı temizle, tuvaleti temizle, bunları yaparsan içeri girebilirsin yapmazsan seni içeri almayız.' Kendisi de 'görev tanımımda varsa bu işler yapayım' diyor ve bunu kabul etmiyor.

* Müthiş bir mobing uygulanıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum bu uygulama Türkiye'nin başkentinde yapılıyor. Bu aslında bir insanlık suçu. Burada bir insanlık suçu işleniyor, üstelik bir kadına yapılıyor ve bu çağdışı olay bir karakolda yaşanıyor.

* Sendikacı olduğum için bu tip olaylarla sıkça karşılaştım ama bu kadar ağır, bu kadar vicdansız, insafsız bir tabloyu ilk defa burada görüyorum. Bunun peşini bırakmayacağım, bu işin takipçisi olacağım

* Türk milletinin çalışan, çalışmayan her evladına devleti yönetenler insan gibi muamele yapmak zorundalar. Bu karakol kimsenin babasının çiftliği değil. İstediği memuru kovacak, içeri almayacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.