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FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş

Konya'da kaçak tütün operasyonunda, biri görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.<
 24 Ekim 2020 11:10
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FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş

Konya'da kaçak tütün operasyonunda, biri görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ile bir evde, kaçak tütün ürünlerinin işlemden geçirilerek piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tespit edilen ikametlerde yaptığı aramalarda, sigara dolum makineleri, hava kompresörleri, 35 kilogram kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 boş sigara kutusu ile 550 TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Olayla ilgili Z.D. ve FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski astsubay A.T. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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