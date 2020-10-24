1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler

Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan eski Hava Harp Okulu öğrencisi örgütle ilgili itiraflarda bulundu-
 24 Ekim 2020 11:13
+Aa- Yazdır
Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler

- Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan eski Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelinin örgütle ilgili itirafları yer aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca eski askeri okul öğrencisi B.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen B.A, örgütle 2008'de lise öğrencisiyken yaşadığı İnegöl'de bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını aktardı.

B.A, lise son sınıftayken örgüt tarafından askeri okullara hazırlandığını ve bu yüzden gittiği dershanenin değiştirildiğini anlattı.

Daha sonra üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiğini belirten B.A, şunları kaydetti:

"Üniversite tercihi yaptığım sırada askeri okula da başvurmuştum. Örgütteki abiler bana ve aileme ulaşıp, 'Babanın maddi durumu iyi değil, harp okulundan mezun olunca direkt teğmen olarak maaş alıyorsun, pilot olacaksın. Üstelik hukuk okursan meslek garantisi yok.' dediler ve bizi harp okulu konusunda ikna ettiler. 2011'de harp okulunu kazanınca mülakattan önce beni çalıştırdılar, taktikler verdiler. Okula girince, ima yoluyla namaz kılmamız, çeşitli gizlilikleri ve ankesörlü telefonlardan arama gibi yöntemleri uygulamamız konusunda uyarıldık."

- "Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm"

B.A, konferans için bir haftalığına ABD'ye gönderildiğine değinerek, "Okuldayken bir komutanımız kredi notu ve disiplin notu ortalaması yüksek olan 35-40 öğrenciyi toplayarak dünya çapındaki ülkelerde her yıl yapılan bir konferans için makale yazmamızı söyledi. Ben de duygusal zekanın askeri yöneticiler ve öğrencilere etkisini anlatan bir makale yazdım. Benim ve bir devremin yazıları beğenildi ve ABD'deki üniversiteye gönderildi." ifadesini kullandı.

Daha sonra örgüt sorumlusu M.K'den ABD'ye gönderileceğini öğrendiğini vurgulayan B.A, şöyle devam etti:

"M.K, beni görmeye birini getirdi, o da bana, 'ABD'de bir metronun yanındaki binanın önünde bekleyeceksin, biri gelip seni alacak' dedi. Not almak isteyince ezberlemem konusunda uyardı. Konferans bir hafta sürecekti, bunun 3 günü bu etkinlik için geçti. Söylenen zamanda söz konusu yere gittim. Bir erkek gelip beni bir araca bindirdi, 3-4 saatlik yolculuktan sonra örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin önüne bırakıp oradan ayrıldı."

B.A, evin girişinde arandığını, telefonunun da alındığını belirterek, "Beni aldıkları odada Gülen'in kitaplarını gösterip okuyup okumadığım soruldu. Okumadığımı söyleyince birini verdiler, okumamı söylediler. 3-4 saat sonra beni Gülen'in sohbet adı altındaki toplantısına soktular, bir köşeye geçip oturmamı, soru sormamamı söylediler. Toplantı bitince beni aldıkları yere bıraktılar. Birlikte geldiğim askeri öğrenciler de zaman zaman ortadan kaybolduğundan elebaşıyla görüştürüldüklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Psikolojik baskı yapıldı"

Bir süre sonra örgütten ayrılmaya karar verdiğini, bunun sonrasında da pilotaj eğitimi için gittiği İzmir'de yoğun bir psikolojik baskıyla karşılaştığını anlatan B.A, şunları kaydetti:

"Örgütten olmayanlara daha fazla baskı yapıldığı için bazı arkadaşlarım daha ilk günlerden bu eğitimi bıraktılar. Ben de örgütten ayrıldığım için baskılara maruz kalınca eğitimi bırakmak için dilekçe yazdım, bize 'Dilekçenizde burayı kötülemeyin' denildiği için fizyolojik ve psikolojik durumumu bahane gösterdim. FETÖ'nün badi sistemi içinde yer aldığını bildiğim hiçbir arkadaşım askeri okullarda bu uygulamaya maruz bırakılmadı. Bu da FETÖ'cü olduklarını gösteriyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş
24 Ekim 2020 11:10		 Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
24 Ekim 2020 05:57
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
24 Ekim 2020 05:54		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23 Ekim 2020 21:40
HSK ihracı sonrası gözaltına alınan 3 eski yargı mensubuna adli kontrol
23 Ekim 2020 18:53		 FETÖ'nün sözde kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı
23 Ekim 2020 17:53
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 11 şüpheli itirafçı oldu
23 Ekim 2020 17:44		 Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi
23 Ekim 2020 17:14
FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte hapis cezası
23 Ekim 2020 16:09		 Niğde'de bir Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
23 Ekim 2020 13:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı11:40 - 'e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun11:27 - MSB: 15 Temmuz'dan sonra 103 bin askeri personel temin edildi11:24 - Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı11:22 - İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten11:17 - İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
11:15 - Afyonkarahisar'da 19 bina karantinaya alındı11:13 - Konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler11:10 - FETÖ'den açığa alınan astsubay 'kaçak tütün' işine girmiş11:05 - 'Temizlik yap' emrini reddettiği için 20 gündür karakola alınmıyor11:00 - İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi10:56 - Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
10:50 - Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi10:49 - Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı10:38 - Balık tezgahında renkli ışık hilesi!10:23 - İstanbul'da 513 AVM, 1274 cami ve mescit, 573 halı saha denetlendi10:08 - Kadın yolcuyu tehdit eden sürücü sivil polislere yakalandı
10:05 - Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı 2.500 kişilik ilanı yayımladı
Yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Pandemi toplantısında davet polemiği
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.10.2020 tcmb'nin faizleri sabit bırakması 1
salalarda vefat edenlerin sadece kimlik bilgilerinin verilmesi 3
dünyanın en büyük güneş enerji santrali 1
astrolog 1
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
ismini yanlış söylediği muhabire konuşmayan kaymakam 6
bana taş değil ekmek atıyorsunuz 1
kodlama 1
milletimizin aklıyla dalga geçilmesi 1
cingöz 1
SON İLANLAR
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam