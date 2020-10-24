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İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ihracatçı birlikleri tarafından tekstil, madencilik gibi sektörlere yönelik eğitime sağlanan burs olanakları üniversite adaylarının bu bölümlere ilgisini yoğunlaştırdı
 24 Ekim 2020 11:17
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İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı

- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ihracatçı birlikleri tarafından ilk olarak tekstil mühendisliği öğrenimine sağlanan burs programına gösterilen ilgi sonucu bu bölümlere yerleşen öğrenci sayısı artınca, sektördeki eğitimli iş gücü ihtiyacının karşılanması için verilen desteğin kapsamı daha da genişletildi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ilk olarak 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde tekstil mühendisliği ve deri mühendisliği bölümlerine yerleşerek belli koşulları sağlayan öğrencilere en fazla asgari ücret tutarında olmak üzere burs desteği verilmeye başlanmıştı.

Bu kapsamda, tekstil mühendisliği bölümünün kontenjan doluluğu 1 yıllık tanıtım çalışmalarıyla yüzde 42'den yüzde 92'ye yükseldi. Böylelikle tekstil mühendisliği bölümünde 92 öğrenci ile sadece Ege Üniversitesinde bulunan deri mühendisliği bölümünde 14 öğrenci burs projesinden faydalanmaya hak kazandı. Bu dönemde, tekstil ve deri mühendisliği burs projesi için 1 milyon lira bütçe ayrılmıştı.

2020-2021 eğitim döneminde de tekstil mühendisliği bölümünde 74, deri mühendisliği bölümünde 2 öğrenci burs almaya hak kazandı. Bu yıl ilk kez, ilk 20 binlik gruptan 2 öğrenci tekstil mühendisliği bursu almaya hak kazanırken, bölüm puanlarında önemli seviyelerde artış gözlemlendi. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesinin geçen yıl gerçekleşen tavan puanı, bu yıl taban puan oldu.

Söz konusu eğitim öğretim döneminde geçen yıl burs almaya hak kazanan öğrenciler ve yeniler dikkate alınarak toplam 2,5 milyon liralık bütçe, bu iki bölüm öğrencilerine verilecek burs için ayrıldı.

- Burs programları genişliyor

Söz konusu projenin üniversite tercihlerinde oluşturduğu olumlu etkiler dikkate alınarak, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde benzer bir proje de maden sektörü için hayata geçirildi.

Üniversiteye girişte, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendislikleri bölümlerinde, nitelikli çalışan ihtiyacını gidermek, madencilik sektörü algısını yükseltmek ve üniversitelerin söz konusu bölümlerine olan ilginin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokol çerçevesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı tercih döneminden itibaren her yıl üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih ederek yerleşecek öğrencilere İstanbul Maden İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin de katılımıyla "Maden Sektör Kurulu" olarak burs yardımında bulunulmaya başlandı.

Türkiye'de 20 üniversitenin 14'ünde maden, 10'unda jeoloji ve 1'inde cevher hazırlama mühendisliği bölümü bulunuyor ancak bu bölümlerdeki doluluk oranı yüzde 50'nin altında ve 240 bininci sıradan öğrenci alımı gerçekleşiyor. Proje sayesinde, sınırlı kontenjana rağmen ilk 50 binde sıralamaya giren öğrenciler arasında maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrenci sayısı 2019'da 1 iken, bu yıl 34'e yükseldi.

2019 yılında ilk 80 binde yer alan ve bahse konu 3 bölüme yerleşen öğrenci sayısı 87 iken, burs projesiyle yüzde 70 artış sağlandı. Bu dönemde, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliklerine ilişkin bölümlerde okumaya hak kazanan ve üniversite sınavında ilk 80 bine giren 148 başarılı öğrenci burs alacak.

- Burs tutarı 1,5 milyon liraya çıktı

Söz konusu burs projelerine ayrılan bütçe tutarları Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanırken, 1 milyon lira olarak belirlenen maden sektörü yıllık burs miktarı, 2020-2021 üniversite tercihlerinde gerçekleşen yoğun ilgi ve talepten dolayı 1,5 milyon liraya çıkarıldı.

Hayata geçirilen burs projelerinin amaçlandığı şekilde sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya ciddi katkı sağlayacağı, üniversite tercihlerinde söz konusu bölümlerde yaşanan talep artışıyla görülmüş oldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ihracatçı birlikleri tarafından tekstil, madencilik gibi kendi sektörlerinde verilen burs olanakları üniversite adaylarının bu bölümlere ilgisini artırdı.
Anadolu Ajansı
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