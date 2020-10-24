MSB: 15 Temmuz'dan sonra 103 bin askeri personel temin edildi

Milli Savunma Bakanlığı, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıklamasında, "15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi." denildi.

Açıklamada, "(İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır." ifadesine yer verildi.

MSB, "Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırılara, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermelidir." açıklaması yaptı.