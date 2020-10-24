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Dert dinleme başı 10 TL alan genç, derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor

Otostopla Türkiye turu macerasına çıkan 22 yaşındaki gezgin Aytaç Şimşek, 3 yılda 50 il gezdi, yüzlerce insanın derdini dinledi. Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor.
 24 Ekim 2020 12:05
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Dert dinleme başı 10 TL alan genç, derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor

İstanbul'da yaşayan Aytaç Şimşek, 3 yıl önce şehrin karmaşasından uzaklaşmak için sırt çantasına sığdırdığı hayal dünyasıyla ülke turuna çıktı. Cebinden tek kuruş para harcamadan otostopla Türkiye turuna çıkan genç gezgin Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı.

İnsanlarla samimi diyaloglar kuran Şimşek, geçimini sağlamak için ise dert dinlemeyi ücretli hale getirdi. Ücret karşılığında dert dinleme seansları ise birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Her dert dinleme seansından 10 TL kazanan Şimşek, kendisini dertleriyle ağlatabilen kişilere de 100 TL veriyor.

Şimdiye kadar ise başkalarının derdiyle bir sefer ağlayabildiğini aktaran Şimşek, çoğu insanın basit nedenlerden dolayı dert edindiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılında yaptığı Türkiye'nin en mutsuz illeri sıralamasında 9'cu sırada yer alan Batman da bu günlerde bu sıra dışı misafiri ağırladı. Dert dinlerken para kazanan gezgin Aytaç Şimşek, otostopla gezdiği iller arasına Batman'ı da kattı.

Batmanlıların diğer illere oranla başka nedenlerden dolayı dertlendiğini söyleyen Şimşek, şunları söyledi: "Bir yakın arkadaşım ile beraber başladım, bu yolla onunla ilk İzmit'e gittik. Sonrasında Bursa'ya, İzmir'e gittik öyle açılmaya başladık. Daha sonra baktık güzel gidiyor otostopla gezmeye başladık. Antalya'ya gittikten sonra iyice Türkiye'nin her tarafına açılmaya başladım. Sivas'tan başlayarak yoluma devam ediyorum, Sivas Türkiye'nin ortası olduğu için etrafa açılmam daha rahat oldu. Batman'a gelme sebebim bizim taraflarda, İstanbul taraflarında bu bölgenin terör bölgesi olduğunu söylüyorlar. Ama asıl öyle değil, tamamen tam tersi, tam kültürlü bir yer, İstanbul gibi bir yer değil, İstanbul'da kültür diye bir şey kalmadı. Burası tam tersi kültürlü misafirperverler, iyi niyetliler birileri ile konuştuğunda başım gözüm üstüne diyorlar, çok yardımcı oluyorlar. Çok sıcak yakın ilgi gösteriyorlar. Biraz korku var ama gelip gördükten sonra korkularımı yendim.

İnsanları cana yakın burada çok insanın derdini dinledim, hani çoğu da geçim sıkıntısı yaşıyor. Çoğu dertler sıradan dertler, çok dert edilecek bir şey yok burada. İzmir, Antalya taraflarında daha çok sevgilisinden ayrılan kişilerin dertlerini dinledim. Batman'dan, Diyarbakır ve Elazığ'a gideceğim oradan artık memleketim Sivas'a gideceğim. 3 buçuk aya yakın oldu yola çıkalı, çok dert dinledim.

Dertlerini dinlediğim kişilere yol gösteriyorum, sevgilisinden ayrılan kişiler diyor 4 yılık sevgilimden ayrıldım bende diyorum ki olacağı varsa zaten olur olmayacağı varsa uğraşmaya gerek yok, tamamen akışına bırakıyorum. Nasipte varsa olur yoksa olmaz nasip ötesinden başka olmaz. Yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugüne kadar birçok gezgin arkadaşım dertleri goygoy yapılır dedikodu yapılır. Ben daha farklı bir şey yapmak istedim. Milletin dikkatini çekmek için hem de güldürmeye çalışmak için garip görsünler böyle bir şey düşündüm. Bir ablam var, Fethiye ölü denizde, oradaki abla dertleri ile beni ağlattı, ağlamamak için kendimi zor tutum ama ağlattı. Onun haricinde de o kadar dert dinledim ağlamadım."
İhlas Haber Ajansı
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