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Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
 24 Ekim 2020 12:06
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Açıklamayı İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki İstanbul ziyaretinde bulunacak ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı bir toplantı düzenleyecekti.

Memurlar.Net
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