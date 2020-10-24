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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 42 milyon 526 bini geçti.
 24 Ekim 2020 12:27
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 149 bin 817 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 42 milyon 526 bin 152'ye çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 449 bin 348 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 926 bin 987 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 747 bin 864 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 229 bin 292 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 814 bin 682), Brezilya (5 milyon 355 bin 650), Rusya (1 milyon 497 bin 167), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Arjantin (1 milyon 69 bin 368), Fransa (1 milyon 41 bin 75), Kolombiya (998 bin 942), Peru (883 bin 116), Meksika (880 bin 775), İngiltere (830 bin 998), Güney Afrika (712 bin 412), İran (556 bin 891), Şili (498 bin 906), İtalya (484 bin 869), Irak (445 bin 949), Almanya (417 bin 350), Bangladeş (396 bin 413), Endonezya (381 bin 910), Filipinler (367 bin 819), Türkiye (357 bin 693), Suudi Arabistan (344 bin 157), Ukrayna (337 bin 410), Pakistan (327 bin 63) ve İsrail (308 bin 840)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (156 bin 528), Hindistan (117 bin 992), Meksika (88 bin 312), İngiltere (44 bin 571), İtalya (37 bin 59), İspanya (34 bin 752), Fransa (34 bin 508), Peru (34 bin 33), İran (31 bin 985), Kolombiya (29 bin 802), Arjantin (28 bin 338), Rusya (25 bin 821), Güney Afrika (18 bin 891), Şili (13 bin 844), Endonezya (13 bin 77), Ekvador (12 bin 528), Belçika (10 bin 658), Irak (10 bin 513) ve Almanya (10 bin 90)."
Anadolu Ajansı
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