MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak özel eğitim gereksinimli öğrencilerin ebeveynlerine destek amacıyla "veli eğitimi kursları" başlattı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu kurslarda ebeveynlerin, çocuklarıyla günlük yaşam, öz bakım ve iletişim becerilerini geliştirmesi ve duygusal yönden destek alabilmesi sağlanacak.

Ortopedik engeli ve süreğen hastalığı bulunan bireylerin ailelerinden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan bireylerin ailelerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen bu kurslarda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öz bakım, günlük yaşam, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gibi birçok konu yer alıyor.

- "Bilginizi artırmak istiyoruz"

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurs programında bir derse konuk oldu. Selçuk, ders öncesi meslek edindirme kurslarına özel olarak hazırlanan mutfak ve kuru temizleme eğitimi atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, kursiyerler tarafından hazırlanan sergideki ürünleri inceledi.

Daha sonra özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velileriyle ders başı yapan Selçuk, öğretmenin sunumunu dinledi.

Dersin sonunda ise "Ziya Öğretmen" olarak tahta başına geçen Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için 5 engel grubuna ait 715 kurs programı bulunduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim imkanlarını artırdıklarını ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Ancak biz bu çocuklarımızın velilerine de destek olmalıyız ve oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur. Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladık. Çocuğunuzun engel durumuna göre seçeceğiniz kurslarla sizlere duygusal destek vermek ve bilginizi artırmak, işlerinizi kolaylaştırmak istiyoruz."

- "Kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek"

Halk eğitimi merkezlerinde normalde 12 kursiyerle açılan kursların, burada bir kişinin talebiyle dahi açılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ailelerinin uygunluk durumuna göre kursların akşam ya da hafta sonu olması da mümkün. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın aileleri için bu kurslarımız bundan sonra hep devam edecek. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek."