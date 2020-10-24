Parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen 'satıcı' cezaevine gönderildi
|24 Ekim 2020 12:34
|+Aa- Yazdır
Alışveriş sitelerinden satışını yapmasına rağmen ürünleri vatandaşlara göndermemek suretiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen ve 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanan Çağdaş Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı Çağdaş Ç, emniyetteki ifadesinde, bu işe internet üzerinden bir telefonu iki kişiye satarak başladığını ileri sürdü.
İnternet sitelerine farklı adresler üzerinden satış ilanları oluşturduğunu iddia eden Çağdaş Ç, 2014 yılından bu yana farklı yöntemler kullanarak yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını söyledi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
- Olay
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce alışveriş siteleri üzerinden vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatmış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğu belirlenen ekipler operasyon düzenlemişti.
Operasyonda zanlı Çağdaş Ç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
24 Ekim 2020 14:04
|Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu
24 Ekim 2020 14:02
|Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu
24 Ekim 2020 12:15
|İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü
24 Ekim 2020 10:00
|Melek Aslan cinayetinde dram çıktı
24 Ekim 2020 09:53
|Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
24 Ekim 2020 09:29
|Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı
24 Ekim 2020 09:00
|'İhaleye fesat karıştırma' operasyonunda 34 kişi serbest
24 Ekim 2020 08:45
|Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi
24 Ekim 2020 01:19
|İntihar girişimi köftecide bitti
23 Ekim 2020 22:45