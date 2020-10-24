1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS ön lisans oturumu yarın yapılacak

Sınav, 10.15'te başlayacak ve adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek- Sınavda koronavirüs salgınına karşı önlemler alınacak
 24 Ekim 2020 12:36
+Aa- Yazdır
KPSS ön lisans oturumu yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, yarın Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
24 Ekim 2020 12:28		 Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
24 Ekim 2020 10:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alacak
23 Ekim 2020 17:39		 KPSS sonrasında işe girmek isteyenler ne yapmalı?
23 Ekim 2020 14:05
KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
22 Ekim 2020 14:13		 KPSS ve ÖABT cevap kağıtları erişime açıldı
22 Ekim 2020 13:36
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
22 Ekim 2020 08:29		 2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
22 Ekim 2020 08:16
26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları
21 Ekim 2020 20:06		 Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
21 Ekim 2020 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada14:31 - 'Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi'14:04 - Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı14:02 - Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu13:49 - Ağrı'da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı13:37 - 'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir
13:18 - Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama13:14 - Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir13:10 - 'Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış'13:00 - MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır12:36 - KPSS ön lisans oturumu yarın yapılacak12:34 - Parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen 'satıcı' cezaevine gönderildi
12:32 - MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek12:28 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak12:27 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti12:21 - Bankalarda 217 milyon lira unutuldu12:20 - Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başlıyor
12:17 - Yerli ve milli 5G şebekesi projesinin kritik bileşeni radyolink başarıyla test edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Pandemi toplantısında davet polemiği
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan bir erkeğin gücünü istiyor 1
22.10.2020 tcmb'nin faizleri sabit bırakması 1
Olsun olsun 1
ölüm allah'ın emri 1
Trabzon hurması 3
karı ağızlı 1
ekmek pişirme makinası 1
hafta sonu sıcaklıkların artacak olması 2
kadıköy'de üzerime para atanlara bir çift lafım olacak 2
ali kuşçu 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam