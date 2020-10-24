1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir

Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
 24 Ekim 2020 13:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Akar:"(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi'
24 Ekim 2020 14:31		 Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir
24 Ekim 2020 13:14
'Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış'
24 Ekim 2020 13:10		 AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
24 Ekim 2020 07:33
Ermeni savunma hattı imha edildi
24 Ekim 2020 06:15		 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
24 Ekim 2020 00:41
24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Ekim 2020 00:01		 Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
23 Ekim 2020 23:24
İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım
23 Ekim 2020 22:40		 Koray Aydın: Parti hakkında konuşmak dava adamlığı değildir
23 Ekim 2020 22:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor14:37 - Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada14:31 - 'Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi'14:04 - Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı14:02 - Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu13:49 - Ağrı'da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
13:37 - 'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir13:18 - Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama13:14 - Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir13:10 - 'Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış'13:00 - MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır12:36 - KPSS ön lisans oturumu yarın yapılacak
12:34 - Parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen 'satıcı' cezaevine gönderildi12:32 - MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek12:28 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak12:27 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti12:21 - Bankalarda 217 milyon lira unutuldu
12:20 - Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Pandemi toplantısında davet polemiği
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.10.2020 tcmb'nin faizleri sabit bırakması 1
fatih sultan mehmet 1
hasta sayılarının 2000 i geçmesi 1
rota değiştirmek 1
Hasbıhal 1
kadıköy'de üzerime para atanlara bir çift lafım olacak 2
sevgi 1
mustafa sarıgül'ün parti kurması 2
toplantı aniden gelişti onun için imamoğlu çağrılmadı 1
enişte olacağına kapıda eşek ol 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam