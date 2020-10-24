'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir
Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
|24 Ekim 2020 13:37
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