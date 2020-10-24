Ankara Kirmir Çayı'nda su samuru görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Ankara Kirmir Çayı'nda gözlemlendiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından "Kirmir Çayı'nın ev sahipleri" başlığı ile yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayında gözlemlendi."

Bakan Kurum, paylaşımında iki su samurunun görüntüsüne de yer verdi.