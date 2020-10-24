MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay sınırlarında uzun namlulu silah, kaçak sigara, uydu cihazı ile uyuşturucu ve muhtelif ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 8 AK-47, 8 AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi."