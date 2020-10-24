İstanbul'da sahte evraklarla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
|24 Ekim 2020 14:40
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Devlet kurumlarının adına düzenledikleri sahte evraklarla sahte ticari taksi ile tahditli servis plakası satan ve gayrimenkul kiralama adı altında dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, devlet kurumlarının adını ve logosunu kullanarak sahte evraklar düzenleyen şüphelilerin, Üsküdar ve Beyoğlu'ndaki noterlerden çıkarttıkları ruhsatlarla sahte ticari taksi ve sahte tahditli servis plakası elde ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca kamu kurumlarına ait olduğunu iddia ederek Sarıyer'de üç katlı bir yalı, Ataşehir'de 2 rezidans dairesi ve Fatih'te bir üniversite hastanesi kampüsünde tesis kiralanmasıyla ilgili çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.
Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kaan K'yı (30) Gaziosmanpaşa'da, Sinan Ö'yü (38) ve Ahmet Ö'yü (35) Sultanbeyli'de gözaltına aldı.
Yapılan incelemede şahısların 3 milyon 900 bin lira karşılığında 3 sahte ticari taksi plakası ile 65 bin lira karşılığında sahte L plakalı tahditli servis plakası sattıkları, bir şahıstan yalı, iki lüks daire, tıp fakültesinde tesis, Sarıyer'de 3 katlı daire kiralanması için 265 bin lira aldıkları ve çok sayıda nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Kaan K. ve Ahmet Ö, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Sinan Ö. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
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