1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da sahte evraklarla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin devlet kurumları adına çıkarttıkları sahte evraklarla sahte taksi ve tahditli servis plakası sattıkları, gayrimenkul kiralama adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlendi
 24 Ekim 2020 14:40
+Aa- Yazdır
İstanbul'da sahte evraklarla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Devlet kurumlarının adına düzenledikleri sahte evraklarla sahte ticari taksi ile tahditli servis plakası satan ve gayrimenkul kiralama adı altında dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, devlet kurumlarının adını ve logosunu kullanarak sahte evraklar düzenleyen şüphelilerin, Üsküdar ve Beyoğlu'ndaki noterlerden çıkarttıkları ruhsatlarla sahte ticari taksi ve sahte tahditli servis plakası elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kamu kurumlarına ait olduğunu iddia ederek Sarıyer'de üç katlı bir yalı, Ataşehir'de 2 rezidans dairesi ve Fatih'te bir üniversite hastanesi kampüsünde tesis kiralanmasıyla ilgili çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kaan K'yı (30) Gaziosmanpaşa'da, Sinan Ö'yü (38) ve Ahmet Ö'yü (35) Sultanbeyli'de gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şahısların 3 milyon 900 bin lira karşılığında 3 sahte ticari taksi plakası ile 65 bin lira karşılığında sahte L plakalı tahditli servis plakası sattıkları, bir şahıstan yalı, iki lüks daire, tıp fakültesinde tesis, Sarıyer'de 3 katlı daire kiralanması için 265 bin lira aldıkları ve çok sayıda nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Kaan K. ve Ahmet Ö, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Sinan Ö. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te şehit ailesinin evinden hırsızlık
24 Ekim 2020 14:59		 Melek Aslan cinayetinin 'azmettiricisi' Sakarya'da yakalandı
24 Ekim 2020 14:59
Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
24 Ekim 2020 14:04		 Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu
24 Ekim 2020 14:02
Parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen 'satıcı' cezaevine gönderildi
24 Ekim 2020 12:34		 Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu
24 Ekim 2020 12:15
İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü
24 Ekim 2020 10:00		 Melek Aslan cinayetinde dram çıktı
24 Ekim 2020 09:53
Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
24 Ekim 2020 09:29		 Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı
24 Ekim 2020 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:02 - TRT'den ekranda beliren 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama16:58 - Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası iptal edildi16:54 - Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?16:52 - Bilim Kurulu Üyesi: Bunları duymak bizi çok üzüyor16:47 - Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi16:30 - 'Ev içi bulaş oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz'
16:28 - MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor16:20 - 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:11 - İl Sağlık Müdürü: Bulaşın yüzde 50'si aile içi temas15:35 - Erdoğan: O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık15:31 - 2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı15:27 - Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı
15:26 - 'İller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz'15:18 - Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi15:08 - 'Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kullanılmamalı'15:03 - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü15:03 - Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi
15:00 - Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Pandemi toplantısında davet polemiği
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın reyonu 1
amin maalouf 1
Yatan hasta sayımızda artışın devam etmesi 3
ekşiye düşmek 1
fatih terim'in fikstürü beraber yapıyoruz açıklaması 1
22.10.2020 istanbul'da eğitim uçağının düşmesi 1
adam olacak 1
paylaşım 1
mel gibson 1
izinsiz evlenmek 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam