Malatya'da tarihi binaların yıkılacağına ilişkin iddialara açıklama yapıldı
|24 Ekim 2020 14:53
|+Aa- Yazdır
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte olduğu ifade edilen binaların yıkılacağı yönündeki iddialar üzerine kurum uzmanlarının teknik rapor oluşturduğunu ve raporun Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde haber konusu olan Sultansuyu Tarım İşletmesi alanı içerisinde bulunan binalarla ilgili olarak Malatya Müze Müdürlüğünden 2 uzmanın yerinde inceleme yaptığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu incelemeler neticesinde teknik rapor oluşturulmuştur. Bu rapor Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu alanda Kurul tarafından görevlendirilecek uzmanlar yerinde inceleme yaparak binaların tescile haiz olup olmadığı ile ilgili raporunu Kurulun değerlendirmesine sunacaktır. Kurul tarafından nihai karar verilinceye kadar ilgili idare tarafından alanda herhangi bir işlem yapılmayacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası iptal edildi
24 Ekim 2020 16:58
|3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
24 Ekim 2020 16:20
|Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi
24 Ekim 2020 15:03
|MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor
24 Ekim 2020 14:38
|Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada
24 Ekim 2020 14:37
|'e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun
24 Ekim 2020 11:40
|MSB: 15 Temmuz'dan sonra 103 bin askeri personel temin edildi
24 Ekim 2020 11:27
|Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı
24 Ekim 2020 11:24
|İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten
24 Ekim 2020 11:22
|'Temizlik yap' emrini reddettiği için 20 gündür karakola alınmıyor
24 Ekim 2020 11:05