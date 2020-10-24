Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
|24 Ekim 2020 15:03
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 15:25'te Ağdere ili istikametinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bu sabah da Ermenistan'a ait, el yapımı patlayıcı monte edilmiş kamikaze drone düşürülmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MSB'den 'S-400' açıklaması
24 Ekim 2020 17:06
|TRT'den ekranda beliren 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
24 Ekim 2020 17:02
|'Ev içi bulaş oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz'
24 Ekim 2020 16:30
|MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
24 Ekim 2020 16:28
|Erdoğan: O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık
24 Ekim 2020 15:35
|Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi
24 Ekim 2020 15:18
|'Bulduğumuz kaynak Akdeniz'de ümitlerimizi artırmıştır'
24 Ekim 2020 14:31
|'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir
24 Ekim 2020 13:37
|Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir
24 Ekim 2020 13:14
|'Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış'
24 Ekim 2020 13:10