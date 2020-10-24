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Melek Aslan cinayetinin 'azmettiricisi' Sakarya'da yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli, Sakarya'da gözaltına alındı.
|24 Ekim 2020 14:59
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Sakarya'da ikamet eden O.V. hakkında olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Diyarbakır polisine teslim edildi.
Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'ndaki banklarda önceki gün Melek A. ile kardeşi Mustafa A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, kardeşinin ateş açması sonucu başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
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