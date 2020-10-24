Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi
|24 Ekim 2020 15:18
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin İstanbul'daki kaymakamlarla bir araya geldi.
Bakan Soylu, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü Hasdal yerleşkesinde, Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısının ardından kentte görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, düzensiz göç ve özellikle salgınla mücadele konu başlıkları kapsamında İstanbul'daki kaymakamlarla uzun zamandan beri bir araya gelmek istediğini söyledi.
Toplantı vesilesiyle kaymakamların saha gözlemlerini dinleyeceğini belirten Soylu, "Onun üzerine alacağımız tedbirleri yeniden değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hem birebir şahsınıza hem mesai arkadaşlarınıza ve bu yorucu ve yoğun mesaide sizinle birlikte olan ailelerinize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum." diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık da katıldı.
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