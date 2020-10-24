1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.
 24 Ekim 2020 15:27
+Aa- Yazdır
Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da korona virüse yakalandı.

Akpolat, hastalığa yakalandığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat, yaptığı paylaşımda "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
24 Ekim 2020 16:54		 İl Sağlık Müdürü: Bulaşın yüzde 50'si aile içi temas
24 Ekim 2020 16:11
'İller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz'
24 Ekim 2020 15:26		 'Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kullanılmamalı'
24 Ekim 2020 15:08
Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22 Ekim 2020 23:45		 CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı
22 Ekim 2020 22:27
İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
22 Ekim 2020 21:28		 Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
22 Ekim 2020 19:03
Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi
21 Ekim 2020 23:37		 Covid-19'u daha uzun süre geçirmeye kimler yatkın?
21 Ekim 2020 21:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - MSB'den 'S-400' açıklaması17:02 - TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama16:58 - Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası iptal edildi16:54 - Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?16:52 - Bilim Kurulu Üyesi: Bunları duymak bizi çok üzüyor16:47 - Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
16:30 - 'Ev içi bulaş oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz'16:28 - MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor16:20 - 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:11 - İl Sağlık Müdürü: Bulaşın yüzde 50'si aile içi temas15:35 - Erdoğan: O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık15:31 - 2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
15:27 - Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı15:26 - 'İller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz'15:18 - Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi15:08 - 'Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kullanılmamalı'15:03 - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
15:03 - Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Pandemi toplantısında davet polemiği
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 genç kız sokakta bira içiyordu hayretler içinde kaldım 1
entübe etmek 4
malako 1
kalabalık ortam 1
nisandan daha kötü durumdayız 3
Yatan hasta sayımızda artışın devam etmesi 3
cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum 1
adam olacak 1
adamın dibi 1
cingöz 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam