MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
|24 Ekim 2020 16:28
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.
Deniz Hava Filosunun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/kEwv4utcF9T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB'den 'S-400' açıklaması
24 Ekim 2020 17:06
|TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
24 Ekim 2020 17:02
|'Ev içi bulaş oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz'
24 Ekim 2020 16:30
|Erdoğan: O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık
24 Ekim 2020 15:35
|Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi
24 Ekim 2020 15:18
|Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
24 Ekim 2020 15:03
|'Bulduğumuz kaynak Akdeniz'de ümitlerimizi artırmıştır'
24 Ekim 2020 14:31
|'S-400'lerin tedariği 'Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması' demek değildir
24 Ekim 2020 13:37
|Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir
24 Ekim 2020 13:14
|'Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış'
24 Ekim 2020 13:10