MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 3 BİN KİŞİLİK ALIM İLANINI YAYIMLADI Gelir İdaresi Başkanlığı kurum içi sınavla 1.500 gelir uzmanı, KPSS puanıyla da 1000 gelir uzman yardımcısı alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 500 Hazine ve Maliye uzman yardımcısı alacak