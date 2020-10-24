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Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi

AÇÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu: Armut ağacının, 1500-2 bin arasında yaşa sahip olduğunu düşünüyoruz. Ağaç, bu özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın en yaşlı armut ağacı olabilir.
 24 Ekim 2020 16:47
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Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Artvin'in Şavşat ilçesi Yoncalı köyündeki 1500-2 bin arasında yaşa sahip armut ağacının, Türkiye'nin ve dünyanın en yaşlı armut ağacı olabileceğini söyledi.

Yoncalı köyüne gelerek armut ağacının bulunduğu alanda inceleme yapan Prof. Dr. Tüfekçioğlu, gazetecilere ağacın özellikleri hakkında bilgi verdi.

Tüfekçioğlu, ilk ölçüm ve incelemelerde ağacın boyunu 6,5 metre, gövde çapını da 2,1 metre olarak tespit ettiklerini belirterek, "Armut ağacının 1500-2 bin arasında yaşa sahip olduğunu düşünüyoruz. Ağaç bu özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın en yaşlı armut ağacı olabilir. ABD'de 410 yaşında, Romanya'da da 610 yaşında bir armut ağacı olduğu bilgilerimizde mevcut. Buradaki ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir ağaç. Halen canlı ve armut vermeye devam ediyor. Burada korunmuş olması büyük bir şans." dedi.

Ağacın genetik kaynak olması noktasında çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tüfekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ağaçlardan tohum alma, genetik çalışmalar yapma noktasında çok önemli. Bugüne kadar tescil altına alınmış olmaması ciddi bir eksiklik. Biz de bilimsel veriler eşliğinde tescil edilip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge, Artvin ve Şavşat için önemli bir değer. Muhakkak korunması gerekiyor. Durumu son derece iyi, sağlıklı gözüküyor, kuruma belirtisi yok. Bu ağacı, anıt ağaç olarak tescil ettirip koruma altına aldırarak önemli bir iş yapmış olacağız. Bunun heyecanı içindeyiz."

Tüfekçioğlu, aldıkları numuneler sonrası ağacın tam yaşını laboratuvarlar ortamında tespit edeceklerine dikkati çekerek, "Anıt ağaç olarak tescillenmesi için elimizdeki verilerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracağız. Ağacın tescil altına alınarak korunması çok önemli. Çünkü bunlar bizim için önemli genetik kaynak ve ekolojik değerler." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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