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Bilim Kurulu Üyesi: Bunları duymak bizi çok üzüyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarına hikayelerini sorduklarında, 'Bir hafta önce düğüne gitmiştim', 'Bir hafta önce aile içerisinde büyük bir toplantıdaydım' veya 'Arkadaşlarımla yemekteydim' gibi cevaplar aldıklarını belirterek, "İnanın bunları duymak bizi çok üzüyor" dedi.
 24 Ekim 2020 16:52
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Bilim Kurulu Üyesi: Bunları duymak bizi çok üzüyor

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Covid-19 servis ve yoğun bakımında yatan hastaların profilini değerlendirdi. Doç. Dr. Turan, yoğun bakım ihtiyacı duyan Covid-19 hastalarının çoğunlukla klinik tablolarının ağır seyrettiğine dikkat çekerek, "Çok ciddi akciğer tutulumları ile bize geliyorlar ve o nedenle de ciddi bir solunum yetmezliği ve solunum açlığı içerisindeler. Bu hastalığı hafif semptomlarla ya da asemptomatik geçirenler olduğu kadar, yoğun bakım ihtiyacı duyacak kadar ağır geçiren vakalarımız da var. Ve bu hastaların yaş ortalaması düşündüğünüz gibi çok ileri yaş değil. Yani özellikle aktif genç yaştaki hasta grubuyla uğraşıyoruz. Covid-19'un sadece akciğer değil, diğer organları da tutabildiğini unutmamak lazım. Kalbi, böbreği ve diğer organları da tutabilmekte" dedi.

'BU SÖYLEMLER BÜYÜK HATA'

Doç. Dr. Turan, bu nedenle hastalığın ciddiye alınması gerektiğini, toplumda 'bana bir şey olmaz' anlayışındaki grubun çok yanlış bir düşünce içinde olduğuna işaret ederek, "Bizim yaşadıklarımızı görmedikleri için bunu söylemek kolay. 'Ben maskeye inanmıyorum' ya da 'ben bunu rahat geçirebilirim; çok yakın arkadaşım rahat geçirdi' gibi söylemler büyük hata. Çünkü kişilerin kendi vereceği bireysel cevaplar çok farklı olabiliyor bu hastalıkta. Kimisi çok hafif geçirirken kimisi de çok ağır geçirebiliyor. Ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle ben halkımızı bu noktada uyarmaya devam edeceğim" dedi.

'BUNLARI DUYMAK BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Yoğun bakımdaki hastaları görünce maske, mesafe ve hijyen kurallarının ne kadar önemli olduğunu gördüklerini anlatan Doç. Dr. Turan, "Hastalara soruyorsunuz, 'buraya gelmeden önce ne yaptınız, neredeydiniz?' diye. Şöyle cevaplar alıyoruz; 'Ben bir hafta önce düğüne gitmiştim' ya da 'Ben bir hafta önce aile içerisinde büyük bir toplantıdaydım' veya 'Ben arkadaşlarımla yemekteydim'. İnanın bunu duymak bizi çok üzüyor. Çünkü biz uyarılarımıza hep devam ettik ve devam edeceğiz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Haklısınız. Hepimiz bundan gerçekten çok etkilendik. Ama lütfen bu kurallara uyun ki sizlerin yoğun bakım ihtiyacı olmasın" ifadelerini kullandı.
DHA
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