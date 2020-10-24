TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması aktarılırken ekranda beliren 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin olarak TRT'den açıklama geldi.
|24 Ekim 2020 17:02
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Dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması aktarılırken ekranda beliren 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin TRT'den açıklama geldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansımıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.
Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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