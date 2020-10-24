MSB'den 'S-400' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, "Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır." ifadesini kullandı.

Aktop, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamaya yazılı olarak yanıt verdi.

"Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi'nin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrolleri yapılmaktadır." ifadesini kullanan Aktop, NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sisteminin de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacağını aktardı.

Aktop, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir.

Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye'nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır."