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Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor!

Resmi Gazete bugün yayımlanan karar göre; Devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Uygulama sonrası sayaçların muayenesi için ücret alınacak.
 24 Ekim 2020 17:13
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Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, bugüne kadar devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğal gaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek.

MUAYENE İÇİN ÜCRET ALINACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri artacak, vatandaşın elektrik, su ve doğal gaz faturaları kabaracak.

ÖZELLEŞTİRMELER EN GEÇ 2025'E KADAR TAMAMLANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Karara göre, halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

Özelleştirme işlemleri en geç 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Sayaçlardaki kamu muayene yetkisinin özel sektöre devri, tıpkı daha önce devletten alınıp özel sektöre verilen araç muayene istasyonları gibi vatandaşa ek yük getirecek.

Sözcü
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