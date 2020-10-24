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Ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı

Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim gözaltına alındı.
 24 Ekim 2020 18:10
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Ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı

Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ruhsatsız diş kliniği çalıştırıldığı ve M.A'nın da hekim diplomasının bulunmadığı bilgisini aldı.

Ekipler, kliniğe düzenlediği operasyonda diş tedavilerinde kullanılan materyallere el koydu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi, M.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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