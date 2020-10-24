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Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Hasta sayısı 4 Ağustos'tan itibaren yükseliş gösterirken, ağır hasta sayısı ise, 1 Eylül'den bu tarafa binin altına düşmedi.
 24 Ekim 2020 19:05
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Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.' ifadelerini kullandı.

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