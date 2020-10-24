Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.
|24 Ekim 2020 19:21
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.
Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamon'nun İnebolu ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Emre Tinçay idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Samsun'un Salıpazarı ilçesine izne giderken kazada yaralanan Emre Tinçay kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde hayatı kaybetti. 1 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Emre Tinçay bugün Salıpazarı ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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