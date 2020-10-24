Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.
|24 Ekim 2020 19:49
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