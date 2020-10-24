1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP tarafından yayımlanan '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' isimli kitapçığın basımı, dağıtımı ve satışına yasak getirildiğini; kitaplara el konulmasına ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.
 24 Ekim 2020 20:03
+Aa- Yazdır
Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Bu tanımama kararları Anayasa'nın ve milletvekilleri ile TBMM'nin hukukunun hakimler tarafından ihlalidir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden sonra 15. Ağır Ceza Mahkemesinin de Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında oy birliğiyle verdiği "milletvekilinin hakkının ihlal edildiği"ne dair kararını tanımadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararlarına her halükarda uyulmasının hukuk devletinin ve anayasal düzenin gereği olduğunu vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak anayasayı ihlaldir, anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç Çağlayan Adliyesi'nde mukim 14.ve 15. Ağır Ceza Mahkemelerinin hakimleri tarafından işlenmiştir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

Diğer taraftan mahkemelerin uymadığı Anayasa Mahkemesi kararı, alt mahkemenin, bir milletvekilinin dokunulmazlığını tanımayarak hakkında karar vermesinin hak ihlali olduğunu tespit eden bir karardır. Bu tanımama kararları Anayasa'nın ve milletvekilleri ile TBMM'nin hukukunun hakimler tarafından ihlalidir. Bu hem Anayasa'ya hem de milli iradeye ve millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'ye karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da Gazi Meclis'e bomba atan hainlerin teşebbüsünden farklı değildir.

Anayasa Mahkemesinin kararına uymak yerine, milletin seçtiği vekile adalet yerine akıl veren 15. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında 'muhtariyet' gerekçesini ileri sürmesi de o çok bildik Silivri mahkemelerini hatırlatmaktadır."

- "İlgili mahkemeler Anayasa Mahkemesinin kararına uymamışlardır"

"Daha güçlü bir Meclis olacak iddiasıyla rejimi değiştirenler, atadıkları hakimlerin elinde Meclis'i ve milletvekillerini oyuncak etmeye teşebbüs etmektedirler." ifadesini kullanan Öztrak, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün aynı zamanda HSK Başkanı olduğuna dikkati çekti.

Öztrak, Gül'ü bu Anayasa ihlali karşısında başında olduğu kurulu resen toplamaya ve TBMM'ye karşı bu saldırı girişimini önlemeye çağırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM Başkanı Sayın Şentop, 'bu karara gerek Anayasa, gerekse Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna göre muhatapların uyması gerekir. Bence ilgili mahkeme, hangi mahkeme ilgili ise muhatap ise bu karara uymalıdır' diyor. İlgili mahkemeler Anayasa Mahkemesinin kararına uymamışlardır.

Karar milletvekili dokunulmazlığıyla ilgilidir, milletin Meclisinin hukukuyla ilgilidir. Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. Çağlayan Adliyesi'nde bazı hakimlerin milletin meclisinin hukukuna saldırısı, yol olmadan önlenmelidir. TBMM Başkanını bu hakimlerle ilgili HSK'ye suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Yine Meclis Başkanına konuyu milletvekillerine ya da muhalefet partilerine havale etmeden, Meclisin hukukuna yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini hızla Meclis'e getirmesini öneriyoruz, bunu bekliyoruz."

- "Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır?"

Bugün öğle saatlerinde parti genel merkezine ve bir il başkanlığına tebliğ edilen mahkeme kararı olduğunu ifade eden Öztrak, kararın bir CHP kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Toplatılmasına karar verilenin, CHP tarafından yayınlanmış "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçık olduğunu aktaran Öztrak, bu kitapçığın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde, 11 Şubat 2020'de yaptığı konuşmanın resimli hali ve CHP'nin FETÖ konusunda yıllardır TBMM kürsülerinden yaptığı eleştirilerin de bir özeti olduğunu anlattı.

Öztrak, şu görüşleri savundu:

"Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Kitapta yer alan 25 Ağustos 2004 tarihli uygulanmayan MGK kararı mı halkı kin ve düşmanlığa tahriktir? Bunu mu yayınlamak halkı kin ve düşmanlığa tahriktir? Ya da bu kitapta yer alan birçok AKP sözcüsünün çok daha önce basına yansımış sözleri mi halkı kin ve düşmanlığa sürüklemektedir? Bu çerçevede bu kitabın toplatılması, yasaklanması, ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır müdahalesidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisini geri çağırdı
24 Ekim 2020 21:06		 MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
24 Ekim 2020 20:49
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
24 Ekim 2020 19:05		 Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
24 Ekim 2020 17:45
MSB'den 'S-400' açıklaması
24 Ekim 2020 17:06		 TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
24 Ekim 2020 17:02
'Ev içi bulaş oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz'
24 Ekim 2020 16:30		 MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
24 Ekim 2020 16:28
Erdoğan: O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık
24 Ekim 2020 15:35		 Bakan Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi
24 Ekim 2020 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı21:09 - Ahmet öğretmenin atık tahtaları hat teknikleriyle işliyor21:06 - Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisini geri çağırdı20:55 - Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta20:54 - Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı20:53 - Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
20:49 - MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı20:45 - Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor20:44 - Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek20:33 - Minnoşlar filmi için Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi20:27 - Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için para teklif etti20:19 - Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
20:16 - Ataol Behramoğlu 'Benim değil' dedi ama inandıramadı20:03 - Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı19:49 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı19:21 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi19:05 - Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
19:01 - Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kız Nuray Sen miydin Allah canını almasın 1
kız kurusu 3
şövale 1
insan bir erkeğin gücünü istiyor 1
Mabeyn 1
zebercet 2
erkek gücü 1
ekrem imamoğlu 1
pelikül 1
aşçı 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam