Minnoşlar filmi için Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi
ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'de tüm dünyada tartışma yaratan Cuties (Minnoşlar) filmi nedeniyle rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix, on kat abone kaybına uğradı.
|24 Ekim 2020 20:33
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Çocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçe'ye Minnoşlar olarak çevrilen Fransız yapımı Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler dinmiyor. Abonelik analiz sitesi verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal sayısının 10 kat artığı ifade edildi.
RTÜK YASAKLAMIŞTI
Öte yandan film çocuk istismarı tartışmasıyla bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de krize neden olmuş, RTÜK konuya el atarak filmin Türkiye'de yayınlanmasını önlemişti.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLMUŞTU
Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini göstermişti.
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