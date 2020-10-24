Ataol Behramoğlu 'Benim değil' dedi ama inandıramadı
Sosyal medyada kendi imzasıyla paylaşılan bir şiire "Benim böyle bir sözüm yok"diyen şair Ataol Behramoğlu kullanıcıları ikna edemedi.
|24 Ekim 2020 20:16
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Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerinden biri olan yazar ve ünlü isimlerin sözleriymiş gibi paylaşılan gönderilere bir yenisi daha eklendi. Bir kullanıcı "(.)Öğrendim ki/Bazen başkalarını affetmek yetmiyor/Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekir." şeklindeki bir metni Ataol Behramoğlu imzasıyla paylaştı.
Şair Behramoğlu, Twitter'da kendi imzasıyla paylaşılan şiiri "Benim böyle bir sözüm yok" diye yanıtladı.
Behramoğlu'na başka bir kullanıcı ise, "Hayır var, araştırmanızı öneririm" diye yazdı.
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