Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
|24 Ekim 2020 20:19
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En fazla zaman geçirilen kapalı alanların başında otomobiller geliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde araçlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınması şart. Araçlara grip aşısı yapılması gerektiğini anlatan araç bakım ve koruma firması, öncelikle antibakteriyel temizlik yöntemiyle aracın hijyenik hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Koltukların, kapı içlerinin, tavan ve taban döşemelerinin, ön göğüs, torpido ve bütün plastik akşamların bagaj içi anti bakteriyel detaylı temizlik ürünleriyle temizlenerek dezenfekte edilmesinin önemine değinen Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Bütün bu işlemlerde uygulama yapılan alanın özeliğine uygun olarak tasarlanmış ve patentli Ziebart ürünleri kullanılır" uyarısında bulundu.
"SONRAKİ ADIM KLİMA DEZENFEKSİYONU"
Araç klimalarının içinin tam bir virüs yuvası olduğunu belirten Bahadır Güven, "Bakteriler, mantarlar, küfler ve kötü koku. Korona salgını ortaya çıkmadan önce klima kaynaklı ölümler konusunda Dünya Sağlık Örgütü uyarılar yapmıştı. Koronavirüs salgınıyla birlikte artık araç klimalarının hijyeni daha da önem kazandı. Aracınıza virüs taşıyan birinin binmesi, virüsün klimanızın iç kısımlarına yerleşmesi ve araca binen herkese virüsün bulaşması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
"CİLDİMİZ GİBİ OTOMOBİL BOYASI DA SOĞUKTA ZARAR GÖRÜR"
Kış ayları otomobilin dışının en çok yıprandığı dönemler olduğu belirten Güven, "Yağmur, kar, buz bu süreçte boya yüzeyinde ağır tahribatlar veriyor. Üstelik iklim değişikliği dolayısıyla sık sık ortaya çıkan süper hücre gibi felaketlere artık daha sık rastlanacak. Araçların yüzeyinde oluşan her türlü hasar, aracın ikinci el satış değerini düşürüyor. Kış girmeden önce araç kaportaları için seramik kaplama ve boya koruma filmi tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.
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