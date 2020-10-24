1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar

Kış yaklaşırken araç bakımında alınması gereken önlemlere ilişkin önemli uyarılar geldi.
 24 Ekim 2020 20:19
+Aa- Yazdır
Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar

En fazla zaman geçirilen kapalı alanların başında otomobiller geliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde araçlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınması şart. Araçlara grip aşısı yapılması gerektiğini anlatan araç bakım ve koruma firması, öncelikle antibakteriyel temizlik yöntemiyle aracın hijyenik hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Koltukların, kapı içlerinin, tavan ve taban döşemelerinin, ön göğüs, torpido ve bütün plastik akşamların bagaj içi anti bakteriyel detaylı temizlik ürünleriyle temizlenerek dezenfekte edilmesinin önemine değinen Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Bütün bu işlemlerde uygulama yapılan alanın özeliğine uygun olarak tasarlanmış ve patentli Ziebart ürünleri kullanılır" uyarısında bulundu.

"SONRAKİ ADIM KLİMA DEZENFEKSİYONU"

Araç klimalarının içinin tam bir virüs yuvası olduğunu belirten Bahadır Güven, "Bakteriler, mantarlar, küfler ve kötü koku. Korona salgını ortaya çıkmadan önce klima kaynaklı ölümler konusunda Dünya Sağlık Örgütü uyarılar yapmıştı. Koronavirüs salgınıyla birlikte artık araç klimalarının hijyeni daha da önem kazandı. Aracınıza virüs taşıyan birinin binmesi, virüsün klimanızın iç kısımlarına yerleşmesi ve araca binen herkese virüsün bulaşması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"CİLDİMİZ GİBİ OTOMOBİL BOYASI DA SOĞUKTA ZARAR GÖRÜR"

Kış ayları otomobilin dışının en çok yıprandığı dönemler olduğu belirten Güven, "Yağmur, kar, buz bu süreçte boya yüzeyinde ağır tahribatlar veriyor. Üstelik iklim değişikliği dolayısıyla sık sık ortaya çıkan süper hücre gibi felaketlere artık daha sık rastlanacak. Araçların yüzeyinde oluşan her türlü hasar, aracın ikinci el satış değerini düşürüyor. Kış girmeden önce araç kaportaları için seramik kaplama ve boya koruma filmi tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Benzinde 12 kuruş indirim
23 Ekim 2020 16:22		 İkinci el araba fiyatları düşer mi?
23 Ekim 2020 11:23
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
21 Ekim 2020 09:53		 Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı
20 Ekim 2020 14:40
Bakan Pekcan: Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz
19 Ekim 2020 16:48		 Otomotiv sektörü pandemide de 'gaz kesmedi'
18 Ekim 2020 11:07
Oto pazarında sıfır otomobil oyunu
13 Ekim 2020 10:11		 2045'e kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak
12 Ekim 2020 11:36
Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı
11 Ekim 2020 12:00		 Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış trendi sürüyor
10 Ekim 2020 11:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı21:09 - Ahmet öğretmenin atık tahtaları hat teknikleriyle işliyor21:06 - Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisini geri çağırdı20:55 - Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta20:54 - Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı20:53 - Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
20:49 - MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı20:45 - Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor20:44 - Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek20:33 - Minnoşlar filmi için Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi20:27 - Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için para teklif etti20:19 - Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
20:16 - Ataol Behramoğlu 'Benim değil' dedi ama inandıramadı20:03 - Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı19:49 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı19:21 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi19:05 - Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
19:01 - Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söz vermek 1
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 1
22.10.2020 tcmb'nin faizleri sabit bırakması 1
coberlik 1
enişte olacağına kapıda eşek ol 1
PALYATİf 1
gram altın 1
insan değil 3
22.10.2020 villarreal vs sivasspor maçı 4
Bizans imparatorunu hayran bırakan iman 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam