1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor

Eskişehir'de turkuaz renkli doğal havuzların bulunduğu Gürleyik Çayı sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.
 24 Ekim 2020 20:45
+Aa- Yazdır
Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Sündiken Dağları'nın eteğinde eşsiz güzelliğe ve turkuaz renkli doğal havuzlara sahip Gürleyik Çayı, sonbahar mevsiminin renklerine bürünerek güzel manzaralar sunuyor.

Eskişehir kent merkezine 120, Mihalıççık ilçesine ise 27 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki çay, Sakarya Nehri üzerindeki Sarıyar Baraj Gölü'ne dökülüyor.

Tertemiz ve bozulmamış bitki örtüsü ve berrak sularıyla görenleri kendine hayran bırakan Gürleyik Çayı, 32 endemik bitkiye ve pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Turkuaz renkli doğal havuzlara sahip çayın çevresinde eşsiz güzellikteki bitki örtüsü sonbaharın gelmesiyle yemyeşil görüntüsünü sarı ve tonlarına bırakıyor.

Kent yaşamının stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak noktası olan yöre, fotoğrafçılar için de adeta doğal stüdyo oluyor.

"Görenleri hayran bırakıyor"

Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 endemik bitki türüne sahip yörenin doğa, tarih ve kültür müzesi olacak potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Gürleyik'te tarihi öneme sahip farklı eser ve bölgelerin bulunduğunu anlatan Gürsoy şöyle konuştu:

"Hacıhalit Ağa Konağı, hamamı ve camisi, su ve taş değirmeni, çamaşırhaneleri ile bulgur dingi, tahıl ambarlarının korunup yenilenmesi için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a dilekçe ilettik. Konuyla ilgilenen sayın Valimize teşekkür ediyorum. Eğer bunları yaparsak Cumalıkızık'tan fazla ekoturizm potansiyeline sahip olacağız. Böylece bölgedeki 9 mahallenin kaderi de olumlu yönde değişecek. Bölgenin en önemli doğal güzelliği olan Gürleyik Çayı görenleri kendine hayran bırakıyor. İlkbaharda yemyeşil olan Gürleyik Çayı'nın bitki örtüsü sonbaharın gelmesiyle sarı ve tonlarına ev sahipliği yapıyor. Her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor."

Gürsoy, Gürleyik bölgesindeki kerpiç yapıların Cumalıkızık'taki gibi korunması gerektiğini belirterek suyun doğal arklardan akmaya devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı
24 Ekim 2020 21:11		 Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
24 Ekim 2020 16:47
Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı
23 Ekim 2020 22:18		 Çay içerken ölümden döndü
23 Ekim 2020 21:17
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 19:55		 Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti alevlendi
22 Ekim 2020 23:04
Bir öğrencide virüs çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı
22 Ekim 2020 20:49		 İçinde zamanın durduğu mekan: Eşrefoğlu Camisi
22 Ekim 2020 19:48
'Sakin şehir' Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi
22 Ekim 2020 19:44		 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa aradı, para cezası yedi
22 Ekim 2020 17:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı21:09 - Ahmet öğretmenin atık tahtaları hat teknikleriyle işliyor21:06 - Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisini geri çağırdı20:55 - Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta20:54 - Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı20:53 - Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
20:49 - MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı20:45 - Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor20:44 - Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek20:33 - Minnoşlar filmi için Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi20:27 - Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için para teklif etti20:19 - Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
20:16 - Ataol Behramoğlu 'Benim değil' dedi ama inandıramadı20:03 - Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı19:49 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı19:21 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi19:05 - Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
19:01 - Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
değerli tl demek değersiz bir türk ekonomisi demektir 2
22.10.2020 villarreal vs sivasspor maçı 4
adam beğenmemek 2
kodlama 1
sevgi 1
Besan ladoo 1
izinsiz evlenmek 1
paylaşım 1
söz vermek 1
Cober 2
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam