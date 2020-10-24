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Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından 20 Ekim'de 429 uçuş gerçekleştirildi.
 24 Ekim 2020 20:54
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Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 20 Ekim'de gerçekleştirilen 429 uçuşla Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 20 Ekim'de iç hatlar ve dış hatlarda toplam 429 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlarla Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı oldu.

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda en yoğun havalimanları sıralamasında 560 uçuşla Amsterdam - Schiphol Havalimanı birinci, 492 uçuşla Paris - Charles De Gaulle Havalimanı ikinci, 452 uçuş ile Londra - Heathrow Havalimanı üçüncü, 443 uçuşla Almanya - Frankfurt Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
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