1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

"Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı oluyor.
 24 Ekim 2020 21:11
+Aa- Yazdır
'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, günübirlik gelen yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

"Tabiatın kalbi" sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun gözde tatil mekanları arasında yer alan tabiat parkının ziyaretçileri, tatillerinin keyfini renk cümbüşünün yaşandığı manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisikletle tur atarak çıkarıyor.

İskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, piknik alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak piknik yapıyor.

Gölcük Tabiat Parkı, eşsiz güzelliği ve kartpostal görüntüsüyle yeni evlenen çiftlerin ilgi odağı olmayı da sürdürüyor.

Fotoğraf çektiren çiftler mutluluklarını Gölcük'te ölümsüzleştiriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor
24 Ekim 2020 20:45		 Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
24 Ekim 2020 16:47
Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı
23 Ekim 2020 22:18		 Çay içerken ölümden döndü
23 Ekim 2020 21:17
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 19:55		 Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti alevlendi
22 Ekim 2020 23:04
Bir öğrencide virüs çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı
22 Ekim 2020 20:49		 İçinde zamanın durduğu mekan: Eşrefoğlu Camisi
22 Ekim 2020 19:48
'Sakin şehir' Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi
22 Ekim 2020 19:44		 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa aradı, para cezası yedi
22 Ekim 2020 17:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı21:09 - Ahmet öğretmenin atık tahtaları hat teknikleriyle işliyor21:06 - Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisini geri çağırdı20:55 - Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta20:54 - Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı20:53 - Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
20:49 - MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı20:45 - Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor20:44 - Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek20:33 - Minnoşlar filmi için Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi20:27 - Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için para teklif etti20:19 - Kış öncesi araç sahiplerine uyarılar
20:16 - Ataol Behramoğlu 'Benim değil' dedi ama inandıramadı20:03 - Öztrak: 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık toplatıldı19:49 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı19:21 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi19:05 - Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
19:01 - Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 bin kişilik alım ilanını yayımladı
24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede, 28 adet atama kararı yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak
MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
TRT'den ekrandaki 'ööööööiiiiiilllll' yazısına ilişkin açıklama
Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge
Testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Osman Gazi 1
coberlik 1
işini ehline vermek 2
yıldırım beyazıt 1
erkekliğe yedirememek 1
sevgi 1
borsacı 2
hoşgörü 1
kanallarda çok fazla saçma dizinin olması 3
Cober 2
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam