'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Hasta sayısı 4 Ağustos'tan itibaren yükseliş gösterirken, ağır hasta sayısı ise, 1 Eylül'den bu tarafa binin altına düşmedi.